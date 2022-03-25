Саратов, 25 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Саратовской области в больницы за сутки с признаками COVID-19 госпитализировали 80 пациентов, выписали 1097 человек. Об этом 25 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 225 067 пациентов, подтверждено 237 893 случая заражения коронавирусом, в том числе 606 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 110 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1073 пациента, на амбулаторном — 6145.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5816 человек, из них пятеро — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUMM, кашель, который появляется у пациентов при заражении штаммом коронавируса «Омикрон», имеет несколько характерных особенностей.

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