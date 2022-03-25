Барнаул, 25 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. По случаю Дня работников культуры, отмечаемого сегодня, 25 марта, Алтайкрайстат подготовил любопытную статистику. По данным за январь-декабрь 2021 года в организациях культуры Алтайского края (коды ОКВЭД2 90 и 91) занято 5535 человек, из них творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД2 90) — 3143 человека (на 3,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), в библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах культуры — 2392 человека (рост на 0,4%).

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Средний размер номинальной заработной платы работников, занятых творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД2 90) — 28 665 рублей (рост за последний год на 12,2%), в библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах культуры — 26 612 рублей (рост на 11,5%).

По данным АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России на территории Алтайского края в 2020 году располагалось 7 профессиональных театров, 71 музей, 960 библиотек (библиотек филиалов) и 1008 учреждения культурно-досугового типа (клуб).

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