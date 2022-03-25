Стокгольм, 25 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Служба безопасности Швеции Säpo (аналог российской ФСБ) опасается, что Россия попытается повлиять на результаты выборов в риксдаг этой осенью. Об этом 24 марта написала газета Aftonbladet.

Стокгольм, Швеция

«Мы уверены, что Россия будет заинтересована нашими выборами», — заявила изданию начальник службы безопасности Säpo Каролина Бьернсдоттер Паасикиви.

Среди методов, которые, как опасаются шведские спецслужбисты, может использовать Россия, —кампании по очернению отдельных политиков и СМИ и саботаж против проведения самих выборов. Речь также идет о попытках манипулировать подсчетом голосов, пишет издание, или повлиять на их утверждение.

О том, в интересах какой партии Россия попытается действовать, газета не уточняет.

Ранее в МИД России заявляли, что российское государство не вмешивается в электоральные процессы других стран.