Кабул, , 10:56 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщили, что в провинции была проведена церемония школьного звонка. Источники сообщили газете «8 Собх», что церемония начала занятий была проведена 24 марта в одной из средних школ города Меймене, и помимо государственных чиновников и учителей-мужчин в мероприятии также должны были принять участие учителя-женщины.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Но, по словам источников, власти не допустили женщин-педагогов на мероприятие.

Собеседники отметили, что им было приказано поставить стулья на большом расстоянии, чтобы мужчины и женщины могли сидеть раздельно, что и было сделано; Но за несколько минут до начала женщин-преподавателей не пустили на церемонию.

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Министерство образования действующего правительства 23 марта объявило, что школы для девочек не будут вновь открыты, так как одежда учениц не соответствует шариату.