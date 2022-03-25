Москва, 25 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил 25 марта официальный представитель Министерства обороны России ИгорьКонашенков.

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«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал он на брифинге.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники.