Пномпень, , 10:52 — REGNUM Камбоджа открыла построенную Китаем национальную дорогу №51, соединяющую провинции Кампонгспы и Кандаль в юго-западном регионе королевства, сообщае т25 марта агентство Синьхуа.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Камбодже У Гоцюань председательствовали на церемонии открытия, в которой приняли участие около 700 человек. Асфальтированная дорога протяженностью 37,9 км была построена Китайской корпорацией автомобильных дорог и мостов в рамках льготного кредита от китайского правительства.

Хун Сен сказал, что Национальная дорога №51 является стратегической дорогой, соединяющей Национальную дорогу №5 в провинции Кампонгспы и Национальную дорогу №4 в провинции Кандаль.

«Эта дорога будет играть важную роль в облегчении поездок и транспортировки товаров, поскольку на ней расположено множество фабрик и крупных предприятий, а также жилых проектов», — сказал он.

Премьер-министр выразил глубокую благодарность Китаю за финансирование проекта, заявив, что транспортная инфраструктура является ключевым элементом для стимулирования экономического роста и сокращения бедности.

Выступая на мероприятии, У сказал, что прагматичное сотрудничество между Китаем и Камбоджей постоянно приносит новые плоды, подчеркнув, что в последние месяцы были введены в эксплуатацию некоторые проекты, осуществляемые с помощью Китая, такие как дороги, мосты, стадионы и больницы.