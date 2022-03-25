Новосибирск, 25 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Новосибирске в середине апреля 2022 года заработает новый центр лучевой терапии. Он будет открыт на базе Городской клинической больницы №1, где уже проведён ремонт и установлено оборудование. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Центр лучевой терапии в Новосибирске

Проект модернизации отделения реализуется совместно с Сибирским центром ядерной медицины.

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, центр лучевой терапии — уникальный для региона и Сибири медицинский объект, который оборудован сразу четырьмя ускорителями для проведения лучевой терапии. Для работы здесь уже обучены специалисты.