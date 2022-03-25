Уфа, 25 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Очередная волна заболеваемости коронавирусом в Башкирии ожидается в начале летнего периода. Об этом заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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Он отметил, что в настоящее время в республике ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но расслабляться рано.

Министр призвал жителей продолжить вакцинацию и пройти ревакцинацию от COVID-19.

Согласно данным на 24 марта в Башкирии, за сутки выявили 678 носителей коронавируса. Прививки от этой инфекции получили 2 513 623 жителя региона, завершили вакцинацию 2 386 252 человека.