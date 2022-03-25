Кабул, 25 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Несколько учениц в Кабуле выступили с протестом против закрытия школ и потребовали их открытия. Как сообщает газета «8 Собх» 24 марта учащиеся выразили свой протест по поводу нового решения министерства образования под лозунгами «Образование является самым основным правом человека» и «Прекратите дискриминацию девочек по признаку пола».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Студентки, которые протестовали в помещении, призвали к неполитическому и идеологическому воспитанию, заявив, что ворота школы — это ворота просвещения, и что их поколение не должно преследоваться.

После краха республиканского строя школы для девочек закрылись, и, несмотря на давление, и мирового сообщества, и обещания чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), учебные учреждения до сих пор не открылись.

Невозобновление работы школ с началом нового учебного года вызвало широкую реакцию в стране и в мире. Большинство стран выразили сожаление об этом шаге и призвали к открытию школ. Ученицы тоже плакали от отчаяния и требовали открытия школ.

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