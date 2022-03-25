Москва, 25 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Молодым деятелям культуры присуждены премии президента России за 2021 год. Указ об этом подписал глава Российского государства Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В частности, премии удостоены балерина МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксане Кардаш, режиссер Дмитрий Сердюк, солистка Мариинского театре Софья Кипрская и др.

Также согласно указу, молодым деятелям культуры присвоено почетное звание лауреата премии президента РФ для молодых деятелей культуры. Решение о присуждении премий принято в соответствии с предложениями президентского Совета по культуре и искусству.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в два раза увеличен размер премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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