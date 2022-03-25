Самолёт Москва — Сыктывкар из-за неисправности возвращается в Шереметьево
Москва, 25 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Следовавший рейсом Москва — Сыктывкар пассажирский самолёт Superjet возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
SuperJet International
Cамолет Superjet 100
Отмечается, что причиной стал отказ управления передней стойкой шасси.
Самолёт после вылета в течение 40 минут находился в небе над Подмосковьем в зоне ожидания и сжигал топливо перед посадкой в Шереметьево.