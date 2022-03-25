Это шаг к тому, чтобы мы жили мирно и спокойно — о спецоперации в Донбассе
Биробиджан, 25 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Решение проводить специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР было правильным, уверен председатель федерации автомобильного спорта Еврейской АО Евгений Селезнёв. Его мнение опубликовала пресс-службе правительства региона.
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Война, которая длилась восемь лет, должна закончиться победой над нацизмом, уверен Евгений Селезнёв.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО в Облучье оштрафованы несколько человек, распространивших видеоролик с недостоверными сведениями, связанными с проведением специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Они разметили видео в интернете, и за это наказаны штрафами.