Благовещенск, 25 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Сохраняется прирост уровня заболеваемости коронавирусом в Амурской области. Суточные показатели по количеству заразившихся в регионе превышают среднюю статистику по стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Несмотря на очевидную тенденцию к снижению заболеваемости с восьмой календарной недели, ситуацию оцениваем как нестабильную, так как по оперативным данным есть прирост заболеваемости», — отметила главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова.

По её данным, стали чаще заболевать люди старше 50 лет. У всех заражающихся выявляют штамм «Омикрон». В связи с этим ограничительные меры по коронавирусу предлагается сохранять.

«Стелс-омикрон пока не обнаружен, но это вопрос времени. Важно продолжать вакцинацию», — подчеркнула Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области принято решение принимать выпускные экзамены у школьников в обычном формате — так, как их сдавали до пандемии COVID-19. Итоговые испытания больше не будут проводится в упрощённой форме в связи с угрозой распространения инфекции.