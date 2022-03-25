Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Белокочанная капуста в Петербурге стала продуктом питания, в отношении которого наблюдается наиболее быстрый прирост стоимости. Такая информация содержится в исследовании Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

Ситуацию в продовольственное сфере города сравнили в феврале 2022 года по отношению к февралю 2021 и декабрю 2021 года.

За год рост стоимости на белокочанную капусту составил 206%. Затем по темпам прироста идёт морковь — 38,8%, и гречневая крупа — 37,2%. Самый низкий прирост стоимости наблюдался на черный чай и соль. А яблоки и вовсе подешевели на 5,2%.

При этом если февраль 2022 года сравнить с декабрём 2021 года, то ситуация несколько меняется. На первое место выходит морковь с показателем прироста 20,4%, а капуста на второй позиции, 19%. К тому же появляется сразу несколько продуктов, которые подешевели. Это яйца, соль, охлаждённая и мороженная курица.

Напомним, что в марте 2022 года ситуация с ценами уже изменилась в худшую сторону. На это повлияли девальвация рубля и трудности в логистике.