Ульяновск, 25 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть возросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, за последние сутки, 24 марта, в регионе официально подтверждено 542 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость осталась на прежнем уровне: напомним, что 23 марта выявлено 542 носителя инфекции. В целом с марта в регионе идёт спад вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области сделано 1 957 942 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки проведено 3510 тестов.

Напомним, что в области ежедневно вылечиваются от ковида в среднем по 1,5 тыс. пациентов. С начала пандемии выздоровели 185 232 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Ульяновской области отменили ограничения в части наполняемости концертных и спортивных мероприятий, а также возобновили работу кальянные.