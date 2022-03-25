Абакан, 25 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Хакасии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщили ИА REGNUM 25 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, гуманитарный груз планируют доставить авиацией.

R-19.ru Гуманитарная помощь жителям Донбасса от Хакасии

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По состоянию на 25 марта в Хакасии собрано около 16 тонн гуманитарного груза. Предварительно, его отправят авиационным транспортом при набранном объёме в 20−30 тонн.

«Работа по сбору первой партии гуманитарного груза подходит к завершению», — говорится в сообщении управления.

В ближайшее время собранную гуманитарную помощь передадут в Абакан муниципалитеты республики. Тогда будет собран необходимый объём.

В сборочных пунктах принимают бутилированную воду, продукты питания длительного хранения (крупы, консервы, чай, сахар, мука), детское питание, одноразовую посуду, средства личной гигиены, постельные принадлежности и полотенца, канцелярские товары, одежду для взрослых и детей и так далее.

Все принесённые вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками.

Как сообщало ИА REGNUM, из Омской области 24 марта направили очередную партию гуманитарной помощи для пострадавшего населения Донбасса.

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