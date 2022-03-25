В Австралии перед резиденцией премьер-министра прошла акция протеста
Сидней, Австралия, 25 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. 25 марта толпы молодых людей собрались перед домом премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Сиднее, чтобы выразить свое недовольство политикой федеральных властей в защиту климата. Несколько участников протестной акции задержала полиция, передает телеканал Nine News.
Отмечается, что главными манифестантами стали обычные школьники, которые собрались возле дома Киррибилли, официальной резиденции Моррисона.
Журналисты телеканала побеседовали с 13-летним подростком, дом детства которой разрушили недавние наводнения в Лисморе, куда несколько дней назад отправился Моррисон побеседовать с местным населением.
«Я потеряла свой дом и не могу ходить в школу, не могу видеться с друзьями, мне пришлось бежать и ненадолго остаться с семьей в районе Золотого побережья», — сказала она журналистам.
Сообщается, что кортеж Моррисона проехал через ворота резиденции на фоне крика протестующих.