* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В результате трёхдневного заседания кабинета министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре мулла Абдул Гани Барадар сменил муллу Хасана Ахунда на посту премьер-министра. Египетское СМИ Bawaba al-Ahram сообщило 24 марта, что встреча в Кандагаре привела к ключевым изменениям в составе временного правительства.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Изменения включают назначение муллы Абдул Гани Барадара премьер-министром вместо муллы Хасана Ахунда и назначение Сираджуддина Хаккани заместителем муллы Барадара, говорится в сообщении Bawaba al-Ahram. В дополнение к своей новой должности Сираджуддин Хаккани также руководит министерством внутренних дел.

Издание отмечает, что другие члены правительства временно останутся на своих должностях до тех пор, пока не будет принято решение о назначении новых министров.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дало комментариев.