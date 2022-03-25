Ижевск, 25 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 476 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 148 436 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 162 242 случая заражения коронавирусом, из них 222 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 24 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, число заразившихся граждан старше 65 лет не уточняется.

3964 человека скончались, за минувшие сутки скончались три человека — женщины в возрасте 81 года и 86 лет, а также 74-летний мужчина. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 49 человек, накануне в больницы попали 53 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 4048 человек, 266 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 45 человек — в тяжелом состоянии, из них 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 24 марта прививку от коронавируса в Удмуртии сделал 695 041 человек. Второй компонент препарата получили 550 214 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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