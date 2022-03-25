Якутск, 25 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В ряде территорий Якутии работа по созданию запасов продуктов питания ведётся слабо. Об этом заявил 25 марта председатель правительства республики Андрей Тарасенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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«Есть районы, где ситуация стабильная, но есть те, где слабо отрабатывается формирование запаса. Главы муниципальных образований должны знать потребность и наличие продовольствия на местах. Обязательно держите связь с предпринимателями и передавайте нам оперативно всю информацию для решения возникающих трудностей по доставке, отгрузке — вплоть до номеров вагонов, которые везут вам продовольствие», — обратился премьер-министр Якутии к главам муниципалитетов.

В среднем запасов муки в районах республики хватит на 180 дней, отметил он. В семи крупных торговых предприятиях региона накоплено 2,8 тыс. тонн муки и в ближайшее время привезут ещё более 2,5 тыс. тонн. В том числе доставку будут осуществлять в труднодоступные и отдалённые районы.

В бюджете Якутии на покупку муки предусмотрели более 114 млн рублей. Деньги будут выделять в качестве субсидии. В целом на продовольствие для Арктики и территорий с сезонным сообщениям в казне приготовили 208 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поручил сформировать в регионе запасы продовольствия, которых хватит на год. Пока сформирован запас в более чем 3 тыс. тонн продуктов. В том числе накоплены мука, рисовая и гречневая крупы, мясные консервы, соль и макароны.