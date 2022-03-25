Уфа, 25 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Деловая делегация Белоруссии прибыла в Башкирию. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Экономика России и Белоруссии

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Сообщается, что уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями.

Отмечается, что при содействии министерства сельского хозяйства Башкирии и торгово-промышленной палаты региона делегация Белоруссии имеет возможность принять участие в мероприятиях, посвященных развитию торгово-экономических отношений между республиками, B2B-переговорах с компаниями Башкирии, а также в международной выставке «АгроКомплекс» 2022.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено развивать экономические связи с Турцией.