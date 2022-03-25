Абакан, 25 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 25 марта в правительстве республики.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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Уточняется, что жертвами COVID-19 стали три женщины — 62-летняя, 75-летняя и 86-летняя.

С начала года в Хакасии скончался 341 пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 71 носитель коронавируса, выздоровели 76 человек.