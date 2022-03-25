Якутск, 25 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. На социально значимые товары некоторые предприниматели Хангаласского района Якутии устанавливали слишком высокие наценки. К такому выводу пришла прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

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Слишком высокие торговые надбавки были обнаружены в двух магазинах города Покровск. Цены были завышены на 11 товаров, в том числе на 21% дороже положенного был чай. Более, чем на 10% выше обоснованной была цена на детские молочные смеси, рисовую и гречневую крупу.

«В связи с этим прокуратурой района в адрес владельцев магазинов внесены представления, обеспечено снижение цен на товары, а также возбуждены административные дела по части 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушения порядке ценообразования», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуру Якутии поступили материалы для возбуждения 139 административных дел из-за повышения цен на социально значимые продукты питания. Надзорный орган зафиксировал повышение цен на 1−5% на 15 товаров.