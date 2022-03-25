Улан-Удэ, 25 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Полицейские в Бурятии организовали поиски водителя, скрывшегося после смертельного ДТП в Тарбагатайском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Бурятии Дорога в Бурятии

Около пяти часов утра неизвестный водитель сбил на трассе пешехода 1989 года рождения. В результате потерпевший скончался на месте.

«В настоящий момент сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, скрывшегося с места наезда», — отметили в ведомстве.

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