Селенгинский район, Бурятия, , 09:19 — REGNUM Следователи занялись проверкой ДТП в Селенгинском районе Бурятии, в котором погибли два человека. Авария произошла 15 марта вблизи села Тохой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

ДТП в Бурятии МВД Бурятии

Водитель автомобиля Toyota Mark II выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В последнем находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с соревнований в Улан-Удэ. В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

«Водитель и пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение, у одного из детей диагностированы повреждения нижней конечности и таза, с которыми ребёнок госпитализирован в больницу», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники СК намерены проверить соблюдение правил перевозки пассажиров в микроавтобусе и дать оценку действиям тренера.

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