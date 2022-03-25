Биробиджан, 25 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и правила ношения масок в общественных местах будут действовать в Еврейской автономии до 25 апреля. Такое решение принял глава региона Ростислав Гольдштейн, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании соответствующего постановления

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Читайте также: В Якутии отменены некоторые антиковидные ограничения

Не возобновится до этой даты также личный приём граждан в органа власти региона. В целом действие антикоронавирусных ограничений в регионе продлено. Сохраняется также режим повышенной готовности. Постановление действительно до 25 апреля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, досуговым заведениям Якутии разрешили работать, а в аэропортах республики пассажирам больше не измеряют температуру. Антиковидные ограничения в регионе смягчены. Масочный режим и самоизоляция для пожилых продолжают действовать.