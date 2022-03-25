Москва, 25 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Следует поставить вопрос о том, что президент США Джо Байден является военным преступником, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Обсуждая вновь всплывшие подробности разработки США биологического запрещенного оружия на территории Украины, политолог отметил, что необходимо засветить роль действующего президента США, дабы нанести серьезный удар в информационной войне.

«Почему, в сущности, если Пентагон выбрасывает данные о том, что Дашак и другие занимались усилением функции в рамках проекта, который тут потряс человечество на протяжении двух лет, почему, если о том же самом говорят все больше и больше официальных лиц, почему не поставить вопрос о том, что Байден сам является военным преступником, который фактически разыграл некую карту зла против человечества? Почему нельзя считать, например, то, что говорит уважаемый человек Рошаль, что это была репетиция биологической войны, а что будет дальше?», — заявил Кургинян.

По его словам, и сам президент США Джо Байден, и его сын Хантер Байден, и главный борец с коронавирусом в США Энтони Фаучи вывалялись в грязи, проводя незаконные исследования, даже с точки зрения законов самих США. Кроме того, предстоит еще выяснить, какими проектами занимались доктора Питер Дашак и Энтони Фаучи в рамках проекта «красный рассвет», организовывая коронавирусную историю, и какой еще удар по человечеству они планируют на новом этапе.