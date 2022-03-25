Тирана, 25 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Албанское министерство сельского хозяйства 24 марта запретило продажу и перевозку живых птиц, а также торговлю живым скотом в округах Дуррес, Дибра и Корча в связи с распространением птичьего гриппа, уже ставшего причиной смерти сотен тысяч особей в этой стране.

Окрашенное изображение в просвечивающем электронном микроскопе вируса птичего гриппа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом за 23 марта в стране не выявили новых случаев заражения птичьим гриппом. Формально во всей Албании произошло 383 672 случая гибели птиц от птичьего гриппа, однако фермеры утверждают, что число жертв болезни больше миллиона.

В министерстве сельского хозяйства Албании еще раз отметили, что мясо издохшей от птичьего гриппа птицы съедобно после приготовления при температуре свыше 70°C.