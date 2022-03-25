Брюссель, , 06:35 — REGNUM Лидеры стран ЕС решили создать фонд солидарности с киевскими властями, а также пригласить в него международных партнеров. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам дня встречи глав государств Евросоюза.

Украина и ЕС

«Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах», — говорится в документе.

Также в заявлении говорится, что средства из фонда якобы пойдут на восстановление Украины после завершения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации. Кроме того, власти ЕС намерены провести международную конференцию для сбора средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять страну поскорее в Евросоюз. Он добавил, что уже якобы в ближайшее время Украина войдет в ЕС.