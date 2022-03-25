Порт-Морсби, , 05:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано сейсмологами на территории Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 25 марта сообщила геологическая служба США.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зафиксированы в 04:56 мск, эпицентр располагался в 61 км к северо-западу от города Лаэ, административного центра провинции Моробе. В городе проживает около 76,2 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 110 км. Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,7, которое было зарегистрировано на Сахалине.

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