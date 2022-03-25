Канберра, , 03:56 — REGNUM Правительство Австралии ввело против Белоруссии очередные санкции — теперь в отношении президента Александра Лукашенко, членов его семьи, а также ряда белорусских военачальников и министров. Об этом говорится в опубликованном 25 марта заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Марис Пейн «Правительство Белоруссии и президент Лукашенко продолжают оказывать стратегическую поддержку России и её вооружённым силам в их посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Помимо президента, в новый санкционный список включены его сын Виктор Лукашенко, супруга Галина Лукашенко, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич, заместители и помощники министра обороны.

По словам Пейн, Виктор Лукашенко занимал руководящие посты в правительстве, в связи с чем «имел отношение к вопросам национальной безопасности». А санкции против министра обороны были введены ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкционные меры ввело правительство Австралии в отношении российских граждан и Вооружённых сил России.

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