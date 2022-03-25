Монтевидео, , 02:25 — REGNUM Сегодня, 25 марта, в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» сборная Уругвая по футболу в матче семнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сыграет со сборной Перу. Игра начнется в 02:30 по московскому времени.

Бригада арбитров (Бразилия): Андерсон Даронко | Бруно Пирес | Клебер Жил | Луис Флавио де Оливейра.

Стартовые составы команд:

Уругвай: Серхио Рочет, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Рональд Араухо, Матиас Оливейра, Факундо Пельистри, Родриго Бентанкур, Джорджиан Де Арраскаэта, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Дарвин Нуньес.

Перу: Педро Гальесе, Карлос Самбрано, Мигель Трауко, Луис Адвингкула, Александр Кальенс, Серхио Пенья, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Джанлука Лападула.