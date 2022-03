Стокгольм, , 23:45 — REGNUM Шведская поп-исполнительница Lykke Li (Люкке Ли) удивила поклонников новым синглом под названием No Hotel, который стал ее первым релизом в 2022 году. Об этом 23 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

Композиция No Hotel была написана в соавторстве с Бьёрном Итлингом. Шведской певице еще предстоит работа над продолжением альбомом 2018 года So Sad So Sexy.

Помимо выпуска юбилейного издания альбома Wounded Rhymes в прошлом году, Lykke Li не выпускала новой музыки с момента выхода сингла BRON в 2020 году.

