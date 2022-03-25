25 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили решение «Единой России» запретить для своих депутатов в Госдуме самовольно покидать пределы Российской Федерации.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместителя секретаря генерального совета партии Александра Сидякина о том, что выезд из России для депутатов этой фракции возможен только с разрешения главы фракции в Госдуме Владимира Васильева, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Александр Сидякин Duma.gov.ru

»Предлагаю ввести смертную казнь за предательство в рядах руководства страны! Всех, кто позволил себе изменить Родине, у того конфисковать всё и на месяц за решётку, для выяснения всех обстоятельств. Если в течение месяца всё подтвердится, то к стенке!» — написал Dmitriy V.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение совершенно верное. Причём фракции следует тщательно изучить свои ряды с целью выявления депутатов, которые имеют иностранную недвижимость, пишут граждане.

«Прекрасное решение! Можно у них ещё собственность за рубежом конфисковать и заставить детишек вернуть в Россию», — предлагает Евгений Б.

«А ещё обязать получать только среднюю зарплату по региону!» — призывает Макс К.

Некоторые комментаторы отмечают, что эта мера актуальна как никогда, ведь сейчас власть должна быть монолитна, а российский народ должен быть уверен, что никто из руководства страны не предпочтёт своей Родине «берег турецкий».

«И это правильно! Пусть сидят безвылазно в России, а то как-то непатриотично получается. Российские войска сражаются с нацизмом, а ты, облечённый властью, греешь своё пузо на пляже во вражеском Малибу», — отмечает Владимир К.

«Хорошие новости одна за одной. Раз уж состоишь в провластной партии, будь добр — живи в стране и с народом своей страны в трудное для него время!» — написал Родион М.

Часть людей полагает, что в условиях проведения специальной военной операции России на Украине было бы странно позволять депутатам покидать пределы своей страны, тем более для поездки на вражескую территорию.

«Совершенно логичное решение со стороны руководства страны. Жаль, что понадобились десятилетия, чтобы до них дошло. Спецоперация заставляет определяться», — пишет Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что следует, наоборот, предоставить предателям возможность проявить свою предательскую сущность.

«А зачем им что-то запрещать? Наоборот, нужно открыть все двери и вежливо предложить уехать. Тот, кто согласиться, того в последствии объявить предателем и навсегда запретить ему возвращаться», — указывает Юрий И.

Мат Иннис. Лицемерие

«Пускай бегут! Бегут только пусть налегке. Пускай всё оставят здесь. Всё равно все фабрики, заводы с собой не заберёшь. На границе запретить увозить с собой любые деньги. Всё в бюджет! Я бы не останавливал отток нацпредателей. Зачем нам в России продажная элита, готовая в любой момент нож в спину?! Надеются, что сумеют её приручить?» — задаётся вопросом Михаил П.

Напомним, 23 марта руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин заявил о том, что выезд из России для депутатов этой фракции возможен только с разрешения главы фракции в Госдуме Владимира Васильева. Депутат отметил, что такое решение было принято несколько месяцев назад.

Отметим, что депутаты Госдумы находятся под санкциями.