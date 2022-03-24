Вашингтон, 24 марта, 2022, 23:12 — ИА Регнум. События, происходящие на территории Украины, могут привести весь мир к дефициту продовольствия, заявил 24 марта президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, эта проблема обсуждается лидерами стран — членов НАТО и G7.

«Что касается дефицита продовольствия, то мы говорим об этом. Это реально», — заявил Байден.

При этом он отметил, что Россия и Украина обеспечивают крупнейшую долю продовольственного рынка зерновых, в частности пшеницы.

Также американский президент указал, что издержки антироссийских санкций должны терпеть и иные страны, в том числе на Западе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал как можно скорее выработать план действий на случай мирового продовольственного кризиса, который может начаться на фоне событий на Украине.