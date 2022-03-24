Париж, 24 марта, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал как можно скорее выработать план для смягчения вероятного мирового продовольственного кризиса, который может начаться на фоне военной операции РФ на Украине.

Джон Доллман. Голод. 1904

Об этом он заявил 24 марта на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в первую очередь надо снизить давление на сельскохозяйственные рынки.

Французский президент предложил выработать срочный план по использованию запасов продовольствия для предотвращения дефицита и обуздания роста цен, а также исключить ограничения на торговлю сельскохозяйственным сырьем.

При этом Макрон напомнил, что Россия и Украина являются крупнейшими производителями зерновых, от которых критически зависят страны Африки и Ближнего Востока.