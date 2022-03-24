Москва, 24 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России с 25 марта создаст морской гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов, сообщил 24 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Коридор с безопасной полосой судоходства будет организован в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

«Протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения три мили», — отметил начальник Центра.

«Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», — сообщил Михаил Мизинцев.

«Время действия коридора — ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское), начиная с 25 марта 2022 года», — уточнил он.

«Призываем всё международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ.