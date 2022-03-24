Брюссель, , 22:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин пытается развалить блок НАТО, заявил 24 марта президент США Джо Байден, выступая в Брюсселе на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его утверждению, «таковым было его намерение с самого начала».

«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными. Это не шутка, я говорю предельно серьезно», — сказал Байден.

Напомним, 24 марта в Брюсселе прошёл внеочередной саммит Североатлантического альянса.

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