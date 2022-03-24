Палермо, Италия, 24 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. 24 марта в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» национальная сборной Италии по футболу в матче полуфинала отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встретится со сборной Северной Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

Стартовые составы команд:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Эмерсон, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Доменико Берарди, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.

Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Стефан Ристовский, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Энис Барди, Дарко Чурлинов, Бобан Николов, Александар Трайковски, Милан Ристовски.

Бригада арбитров (Франция): Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Грингор.