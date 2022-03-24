Москва, , 21:50 — REGNUM В Чернигове украинские нацисты расстреляли местных жителей, пытавшихся покинуть город и уйти в безопасную зону, сообщил 24 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заложник

По данным российских военных, нацисты расстреляли группу жителей Чернигова, требовавших выпустить их из города.

Также он сообщил, что по распоряжению мэра Чернигова и руководства областной военной администрации был взорван автомобильный мост через реку Десну, по которому местное население пыталось уезжать в направлении Киева.

«В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», — рассказал Мизинцев.

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