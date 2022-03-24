Нижний Новгород, , 20:41 — REGNUM Суд рассмотрел уголовное дело о коррупции, возбужденное против бывшего руководителя «Дирекции по строительству» Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года он получил от руководителя компании-застройщика многоквартирного дома взятку в виде строительных материалов на сумму около 1,19 млн рублей, пообещав за это обеспечить приёмки выполненных работ.

Также в 2020 году подсудимый заключил фиктивный контракт на более чем 2,1 млн рублей со строительной фирмой, но работы подрядчик так и не выполнил, а эти деньги потратили на ремонт помещения некоммерческой организации.

В итоге суд признал экс-главу «Дирекции по строительству» Нижегородской области виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 2,5 млн рублей.

Также стало известно, что у осужденного конфискуют имущество на 2,95 млн рублей.