Сыктывкар, 24 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Коми зарегистрированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «Стелс-омикрон». Об этом в видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Коми находится на пороге новой вспышки, омикрон-стелс уже появился, в том числе в республике. Это новая разновидность ковида, у него очень высокая контагиозность, выше, чем у омикрона», — сообщил чиновник.

По данным оперштаба, в Коми за последние сутки коронавирус выявили у 172 человек, 398 были госпитализированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Стелс-Омикрон» может стать преобладающим штаммом