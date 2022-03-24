Новый штамм коронавируса добрался до Коми
Сыктывкар, 24 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Коми зарегистрированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «Стелс-омикрон». Об этом в видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
«Коми находится на пороге новой вспышки, омикрон-стелс уже появился, в том числе в республике. Это новая разновидность ковида, у него очень высокая контагиозность, выше, чем у омикрона», — сообщил чиновник.
По данным оперштаба, в Коми за последние сутки коронавирус выявили у 172 человек, 398 были госпитализированы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, «Стелс-Омикрон» может стать преобладающим штаммом