Салехард, 24 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 24 марта за сутки госпитализировано 14 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 141 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

The National Guard Коронавирус в США

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Выздоровели за сутки 1013 ямальца. Заразились коронавирусом 105 человек — на три больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 24 марта зарегистрировано 134 775 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 130 625 человек, 1029 скончались.