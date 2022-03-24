Кишинёв, 24 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сборная Молдовы в матче финала борьбы за выживание Лиги Наций УЕФА 2021/22 сыграет со сборной Казахстана. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ИА REGNUM Казахстан

Стартовые составы команд:

Молдова: Станислав Намашко, Вадим Болохан, Вячеслав Посмак, Даниэл Думбравану, Олег Рябчук, Артур Ионицэ, Михаил Плэтикэ, Йоан-Калин Ревенко, Вадим Раца, Ион Николаэску, Михаил Каймаков.

Казахстан: Игорь Шацкий, Сергей Малый, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Александр Марочкин, Марат Быстров, Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев, Владислав Васильев, Алексей Щеткин, Бахитер Зайнутдинов.

Матч обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты главного судьи — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.