Сеул, 24 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Солист южнокорейской группы BTS Чон Хосок (более известный как Джей-Хоуп) получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 24 марта пишет Billboard.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Артист посетил клинику с жалобами на боль в горле — ему сделали ПЦР-тест на коронавирус, который дал положительный результат. Сейчас Джей-Хоуп находится у себя дома на карантине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа BTS взяла сразу две награды на американской музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Клип на песню коллектива Butter был признан «Лучшим музыкальным видео», а фанаты группы выиграли в номинации «Лучшая армия фанатов».