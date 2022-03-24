Вашингтон, 24 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. США убрали из списка запрета на китайский импорт 352 товара, что значительно меньше 549 китайских продуктов, торговлю которыми Соединённые Штаты хотели ограничить ранее, сообщает 24 марта Reuters.

Iecs США против Китая

Разрешения на торговлю вступят в силу задним числом с 12 октября 2021 года и продлятся до 31 декабря 2022 года, согласно заявлению министерства торговли США. Решение о восстановлении торговых отношений охватит широкий спектр китайского импорта на общую сумму $370 млрд.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп ввел против китайского импорта карательные тарифы в размере от 7,5% до 25%.

В список минторга вошли промышленные товары, такие как насосы и электродвигатели, некоторые автомобильные запчасти и химикаты, рюкзаки, велосипеды, пылесосы и другие потребительские товары.

Пресс-секретарь министерства торговли Китая одобрила данное решение и заявила, что оно поможет нормализации торговых потоков и восстановлению здоровых двусторонних торговых отношений.