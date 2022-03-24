Бишкек, 24 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. На реализацию Плана антикризисных мер правительство Киргизии обещает потратить 126 млрд сомов (около 130 млрд рублей по текущему курсу). Об этом стало известно в ходе заседания кабинета министров республики сегодня, 24 марта.

Киргизия

По словам премьер-министра Акылбека Жапарова, этот план направлен на государственную поддержку населения и бизнеса в условиях значительного роста влияния негативных внешних факторов, вызванного перестроениями в мировой экономической системе.

Высокопоставленный чиновник отметил, что для сглаживания и недопущения резких скачков цен на социально значимые товары будут проводиться товарные интервенции, для которых предусмотрен своевременный закуп продовольствия в государственный материальный резерв страны.

Для поддержки бизнесменов, занятых в производственном секторе, предполагается конвертация долларовых кредитов в национальную валюту, а также проработка вопроса об обеспечении иностранной валютой экспортёров продовольствия.

«В апреле будет самое масштабное повышение заработанных плат для работников социальной сферы. На повышение пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетной сферы будут выделены средства в сумме около 35 млрд сомов (37,3 млрд рублей)», — подчеркнул он.

Для снижения зависимости от курсовых колебаний будут проведены переговоры по заключению соглашений со странами, являющимися торговыми партнерами Киргизии, о расчетах в национальных валютах.

Также план предусматривает предоставление льготных кредитов аграриям и фермерам, предоставление сельхоз производителям семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами при проведении весенне-полевых работ, и выделение средств на ремонт и восстановление ирригационных сооружений.