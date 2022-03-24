Киев, 24 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Десять захваченных в плен украинских военных обменяли на десять российских, заявила 24 марта украинский вице-премьер Ирина Верещук в телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента Украины Ирина Верещук

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Она заявила, что России переданы 11 гражданских моряков, а Украине переданы в обмен 19 гражданских украинских моряков со спасательного судна «Сапфир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 марта, в МИД РФ заявили, что в рамках российской специальной военной операции на Украине проведено два обмена пленными.