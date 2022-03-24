В Курганской области за сутки госпитализировали ещё 40 человек с COVID-19
Курган, 24 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 24 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 40 человека, выписались по выздоровлении 870. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Yanao.ru
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Всего за сутки выявлено 254 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.