Курган, 24 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 24 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 40 человека, выписались по выздоровлении 870. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 254 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.