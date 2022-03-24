Петрозаводск, 24 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия предоставили предприятиям сфер лесозаготовки, строительства, обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых налоговые льготы из-за антироссийских санкций. Об этом 24 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Пресс-служба правительства Карелии Артур Парфенчиков

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По его словам, для предприятий будут снижены ставки налога, который взимается с применением упрощенной системы налогообложения.

«Для тех, кто платит налог с доходов, ставку снизили до 1%. А если по схеме «доходы минус расходы» — 5%. В 2022 году такие пониженные ставки предприятия смогут применить даже в случае возникновения или увеличения недоимки по налогам в консолидированный бюджет республики», — отметил глава региона, уточнив, что налоговые льготы касаются и компаний-резидентов Арктической зоны.

Действие пониженных ставок для них начинается с момента получения первого дохода от деятельности (ранее — с момента получения налогоплательщиками статуса резидента Арктической зоны, — прим. ред.).

«Эти изменения позволят им увеличить срок использования новых налоговых льгот», — пояснил Парфенчиков.